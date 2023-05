RTL bietet Europapokal-Komplettversorgung

Anzeige

Champions League ausgenommen: RTL+ zeigt alle Halbfinal-Hinspiele der Europa League und der Europa Conference League live und exklusiv – im Free-TV gibt es das Europapokal-Spiel mit deutscher Beteiligung zu sehen.

Anzeige

RTL überträgt am 11. Mai das Europa League Halbfinal-Hinspiel AS Roma gegen Bayer 04 Leverkusen im Free-TV. Zur Primetime um 20.15 Uhr steigt der Sender mit der Berichterstattung ein. Dann begrüßen Laura Papendick, Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle das Publikum live aus dem Stadio Olimpico in Rom.

Bayer Leverkusen könnte Europapokal-Triumph von Eintracht Frankfurt wiederholen

Mit Italiens Rekordmeister Juventus Turin und dem FC Sevilla, Rekordsieger des Wettbewerbs, spielen zwei titelerprobte Favoriten das zweite Halbfinale der UEFA Europa League aus, erklärt RTL Deutschland in seiner Programmankündigung. Alle Top-Teams und Spitzenspiele sollen dabei in dieser Spielzeit auf RTL+ als Einzelspiel oder in der Konferenz verfügbar sein, so der Anbieter. Anna Kraft, Arnd Zeigler und Ansgar Brinkmann sollen dabei im Gespräch mit den Kommentatoren des Abends vertiefende Analysen zum Spielgeschehen liefern.

Bei RTL+ wird am 15. Mai außerdem die Dokumentation „In diesem Jahr – Der Film“ erscheinen. Darin wird ein Blick auf die Vereinsgeschichte von Eintracht Frankfurt geworfen. Bei Nitro soll die Doku am 6. Juni um 22.15 Uhr auch linear zu sehen sein.

Europa League Halbfinal-Hinspiele am 11. Mai

© UEFA

RTL

AS Roma – Bayer 04 Leverkusen (21:00 Uhr – Marco Hagemann & Steffen Freund)

RTL+

AS Roma – Bayer 04 Leverkusen (21:00 Uhr – E: Robby Hunke & Patrick Helmes / K: Cornelius Küpper)

Juventus Turin – FC Sevilla (21:00 Uhr – E: Oliver Seidler & Felix Kroos / K: Christian Straßburger)

West Ham United – AZ Alkmaar (21.00 Uhr – E: Rene Langhoff / K: Klaus Veltman)

AC Florenz – FC Basel (21:00 Uhr – E: Philip Konrad / K: Christina Graf)

*(E: Einzelspiel / K: Konferenz)

Quelle: RTL Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: UEFA_EuropaLeague2: © UEFA