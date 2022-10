Europapokal live Free-TV: Dieses Spiel zeigt RTL heute

Anzeige

Die Europapokal-Festtage bei RTL und auf RTL+ gehen weiter: Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist der 1. FC Köln komfortabel in die UEFA Europa Conference League gestartet.

Exklusiv im Free-TV präsentiert RTL am 6. Oktober den dritten Spieltag der UEFA Europa Conference League mit der Partie 1. FC Köln gegen FK Partizan. Moderatorin Laura Papendick meldet sich gemeinsam mit den Experten Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle um 20.15 Uhr live aus dem Rheinenergiestadion. Die Partie ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es auf rtl-uhd.de.

Punktet Köln erneut? Außerdem auf RTL+: Die Überraschungsmannschaften der Bundesliga:

Setzen der SC Freiburg und der 1. FC Union Berlin ihre Höhenflüge auch in der Europa League fort? Nach zwei Niederlagen sind die Berliner in Malmö bereits unter Zugzwang. Freiburg kann derweil gegen Nantes den dritten Sieg in Folge klarmachen. Nur auf RTL+ sehen Fußballfans auch in dieser Spielzeit acht ausgewählte Top-Spiele, zusammengestellt aus beiden Wettbewerben, in Einzelspielen oder als Konferenzen zu den Anstoßzeiten um 18.45 Uhr und 21 Uhr. Eingerahmt werden die Europapokalabende auf RTL+ von der Spieltagsshow „Matchday“ – donnerstags ab 18.15 Uhr, mit Anna Kraft, Arnd Zeigler und Ansgar Brinkmann.

Der dritte Europapokal-Spieltag im Überblick (Anstoß – Kommentator/in)

Köln – Partizan (RTL, 21 Uhr – Marco Hagemann & Steffen Freund)

RTL+

Malmö FF – 1. FC Union Berlin (18.45 Uhr – E: Michael Born / K: Christina Graf)*

SC Freiburg – FC Nantes (21 Uhr – E: Cornelius Küpper / K: Christian Straßburger)

Köln – Partizan (21 Uhr – E: Robby Hunke & Patrick Helmes / K: Jürgen Schmitz)

Omonoia FC – Manchester United (18.45 Uhr – E: Oliver Seidler / K: Heiko Waßer)

AS Monaco – Trabzonspor AS (18.45 Uhr – E: Stefan Galler / K: Julian Engelhard)

RSC Anderlecht – West Ham United (18.45 Uhr – E: Frederick Schulz / K: Alexander Küpper)

AS Rom – Real Betis (21 Uhr – E: Florian von Stackelberg / K: Philip Konrad)

Fenerbahce Istanbul – AEK Larnaka (21 Uhr – E: Christoph Stadtler / K: Klaus Veltman)

Arsenal FC – FK Bodö/Glimt (21 Uhr – K: Alexander Klich)

Hinweis: Bei „Vorgezockt“ auf den Social-Kanälen von RTL Sport messen sich die YouTuber „Tisi Schubech“ um 17 Uhr in FIFA 23.

