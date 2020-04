Eurosport bietet an Ostern große Sportmomente

Viele Menschen vermissen im Zuge der Corona-Krise Sportübertragungen im Fernsehen. Eurosport bietet über Ostern für Interessierte ein Trostprogramm.

Von Tennis über Basketball bis Radsport ist alles dabei. Ab Karfreitag wiederholt Eurosport 1 im Free-TV und im Eurosport Player einige der größten Sportmomente der vergangenen Jahre. Zum Beginn am Karfreitag geht es beispielsweise zurück zu den Olympischen Spielen von London 2012 und Rio 2016. Insgesamt dauert das sportliche Best Of bis zum 15. April.

Das ganze Programm bei Eurosport 1 im Überblick

10. April, ab 20 Uhr: London 2012

11. April, ab 20 Uhr: Rio 2016

12. April, ab 14 Uhr: Radsport mit Paris-Roubaix 2018 und 2019

13.April, ab 8.30 Uhr: Tennis-Rückblick mit dem Australian Open Finale 2017 und 2018, dem French Open 2019 Viertelfinale und der dritten Runde der Australian Open 2020

14. April, ab 14 Uhr: Radsport mit den spannendsten Etappen des Giro d´Italia 2017

15. April, ab 14 Uhr: Radsport mit den spannendsten Etappen des Giro d´Italia 2017

15. April ab 19 Uhr: Basketball-Finale Kroatien-USA bei den Olympischen Spielen Barcelona 1992