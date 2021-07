Anzeige

Nächste Woche gibt es Promi-Nachschub auf der ProSieben-„Alm“. Die Gründe dafür sind vielschichtig.

Einer wurde rausgewählt, dem Anderen geht es gesundheitlich nicht gut und die Dritte möchte einfach nicht mehr. Bei der Promi-Reality-Show „Die Alm“ herrscht reichlich Fluktuation dieser Tage.

Bereits am gestrigen Donnerstagabend zieht It-Boy Benedetto für Sternekoch Christian Lohse auf nach Südtirol. Lohse hat aus gesundheitlichen Gründen und auf Anraten der medizinischen Betreuer „Die Alm“ verlassen. „DSDS“-Sängerin Katharina Eisenblut hängt die Tracht freiwillig an den Nagel. Sie verlässt die Show und steigt wieder ins Tal hinab. Auch für Fitness-Influencer Hollywood Matze ist das Alm-Abenteuer vorbei;. Seine Mitbewohner wählten ihn in einem offenen Exit-Voting aus dem Spiel.

Die neuen Promis für „Die Alm“ ab kommenden Donnerstag:

Eddy Kante (bürgerlich: Frank Schröder, 61) ist ehemaliger Bodyguard von Kult-Rocker Udo Lindenberg. Influencerin und „Real Barbie of Berlin„, Paris Herms (30) möchte aussehen wie eine echte Barbie und unterzieht sich dafür unter anderem drei Brust-OPs und weiteren Eingriffen.