Fall Metzelder: Zeugin spricht heute bei „Stern TV“

Anzeige

Der Fall Metzelder erschütterte jüngst die deutsche Medienlandschaft. Doch bereits 2019 brachte eine Frau die Ermittlungen ins Rollen. Heute Abend spricht sie live bei „Stern TV“ auf RTL.

„Ich habe mir geschworen, dass er nur über meine Leiche damit durchkommen wird.“ Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen spricht jene Frau über Christoph Metzelder, die die Ermittlungen gegen den ehemaligen Fußball-Nationalspieler im August 2019 erst ins Rollen gebracht hat.

Dafür hat ein Team von Stern TV sie exklusiv zum Gespräch getroffen. Und auch ihr Anwalt, Leon Kruse, spricht heute Abend mit Moderator Steffen Hallaschka.

Der Fall Metzelder

Wegen des Besitzes und der Weitergabe von kinder- und jugendpornografischen Dateien musste sich Christoph Metzelder vor kurzem vor Gericht verantworten. Nach nur einem Verhandlungstag, am 29. April, wurde er zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Zuvor hatte er ein Teilgeständnis abgelegt. Das Urteil ist seit Anfang Mai rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft hat ihre Berufung zurückgenommen, beide Seiten haben Rechtsmittelverzicht erklärt.

Kritik am Gerichtsurteil

In den Medien wurden der Fall Metzelder und das Gerichtsurteil hitzig diskutiert, nicht zuletzt auch von anderen Fußballern. Mario Götze sagte beispielsweise gegenüber „Bild“: „Eine so milde Strafe bei einem so schwerwiegenden Vergehen ruft bei mir großes Unverständnis hervor. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und macht mich wütend. Wenn kleine Kinder und ihre Familien für den Rest ihres Lebens geschädigt werden, müssen so verachtende Taten viel härter bestraft werden.“

Heute Abend beschäftigt sich „Stern TV“ unter dem Motto „Wie alles anfing“ mit dem Fall Metzelder. RTL zeigt die Sendung, in der auch eine Zeugin zu Wort kommen soll, live ab 22.30 Uhr.

Quelle: Stern TV