Fernsehgarten-Doppelpack an Pfingsten

Das ZDF sendet am Pfingst-Sonntag und -Montag jeweils eine Ausgabe seines „Fernsehgartens“. Indirekt sind sogar wieder Zuschauer auf dem Mainzer Lerchenberg.

Via Instagram hat Andrea „Kiwi“ Kiewel die „Fernsehgarten“-Fans dazu aufgerufen, dem ZDF Fotos von sich zu schicken. Diese werden in Form von „Pappkameraden“, ähnlich der Aktion des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, dann am Sonntag und Montag das Publikum vor Ort mimen.

Am Pfingstsonntag (31. Mai) geht es um 11.50 Uhr im Zweiten los, am Montag bereits etwas früher, um 11 Uhr. In der ersten Pfingstsendung werden unter anderem Oli P., Patricia Kelly und Kerstin Ott zugast sein.

Tags darauf dürfen sich ZDF-Zuschauer auf Giovanni Zarella, die Höhner und Orange Blue freuen. Das ARD-Pendant „Immer wieder Sonntags“ mit Stefan Mross entfällt an Pfingsten.