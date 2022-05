„Fernsehgarten“: Mit diesen Stars startet Kiwi in die neue Saison

Anzeige

TV-Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel (56) startet mit ihrem „ZDF-Fernsehgarten“ am Sonntag (11.50 Uhr) in die neue Saison. Diese Stars sind dabei:

„Bereits der Auftakt steigert die Vorfreude auf den Sommer“, teilte das ZDF am Dienstag mit. Unter anderem sorgen ein Formationssprung am Fallschirm, eine Tanzperformance und unterhaltsame Trends für Abwechslung am Sonntagvormittag. „Auch die Musik kommt nicht zu kurz: Giovanni Zarrella, Maite Kelly, Luca Hänni und Glasperlenspiel sind nur einige der hochkarätigen Namen, die auf der Gästeliste stehen.“ Vorab-Shows von den Kanarischen Inseln gab es in diesem Jahr nicht.

Kiwi reanimiert den Fohmarkt im ZDF-„Fernsehgarten“

In der zweiten Sendung am Sonntag, 15. Mai, 11.50 Uhr entführt Andrea Kiewel ihre Zuschauerinnen und Zuschauer nach Italien. Entertainer Riccardo Simonetti und Food-Influencer Stefano Zarrella sorgen unter anderem für das richtige Italiengefühl.

Auch bei den darauffolgenden Sendungen kommt die Unterhaltung nicht zu kurz: „Einfach tierisch!“, „Trau Dich!“, die Discofox- und Schlagerparty, die beliebte Mallorca- und Oktoberfestparty, aber auch die Rückkehr des Klassikers „Flohmarkt“ sind nur ein paar der Themen, auf die sich die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen können. Das große Finale der diesjährigen Saison findet am Sonntag, 25. September, auf dem Mainzer Lerchenberg statt.

Bis dahin stehen insgesamt 19 „Fernsehgarten“-Livesendungen mit Kiwi auf dem Programm.

