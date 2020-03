„Fernsehgarten on tour“ abgeblasen

Das ZDF sagt seine geplante „Fernsehgarten“-Produktion auf Fuerteventura wegen des Coronavirus ab. Eigentlich sollten dort die ersten drei Ausgaben der Saison 2020 aufgezeichnet werden.

Die drei Aufzeichnungen der ZDF-Showvariante „Fernsehgarten on tour“ auf der Kanareninsel Fuerteventura werden wegen des Coronavirus abgesagt. Die „momentanen Einschränkungen durch das Coronavirus und die dadurch entstehenden logistischen Schwierigkeiten bei der Realisierung einer solchen Auslandsproduktion“ nannte das ZDF am Mittwoch in Mainz als Grund.

Zuvor hatte „bild.de“ über die Absage berichtet. Die Aufzeichnungen waren vom 24. bis 26. März geplant. Die drei Sendungen sollten am 19. und 26. April sowie am 3. Mai ausgestrahlt werden. Moderatorin ist Andrea Kiewel.