Formel 1 bei Sky: Sprint-Qualifying feiert Premiere

Anzeige

Sky zeigt dieses Wochenende den kompletten Formel 1 Grand Prix aus Silverstone. Auch das allererste Sprint-Qualifying der Formel 1 ist bei Sky Sport F1 am Samstag live zu sehen.

In der Formel 1 geht es dieses Wochenende in die „Wiege des Motorsports“, nach Silverstone. Für sechs von zehn Rennställen ist Silverstone sogar ein Heimspiel. Außerdem ist es das Revier von Lewis Hamilton. Der Weltmeister konnte sechs der dortigen letzten acht Rennen gewinnen. Jedoch war im letzten Jahr Kontrahent Max Verstappen erfolgreich. An diesem zehnten Rennwochenende ist Sky live dabei, vom 1. Freien Training bis zur Pressekonferenz.

Sprintrennen feiert Premiere

Zudem soll am Wochenende erstmalig in der Geschichte der Rennserie ein Sprintrennen ausgetragen werden, das den Fahrern Zusatzpunkte in der WM-Wertung bringen kann. Dieses „Sprint-Qualifying“ entscheidet dann anstelle des klassischen Qualifying über die Startaufstellung am Sonntag. Gefahren werden 100 Kilometer, und damit 1/3 des kompletten Grand Prix, ohne Boxenstopp und bei freier Reifenwahl. Sky Sport F1 überträgt das Sprint-Qualifying live am Samstag ab 17 Uhr.

Freies Training, Qualifying und Pressekonferenz

Am Sonntag meldet sich das Sky Sport F1 Team dann bereits 90 Minuten vor Rennstart vom Silverstone Circuit. Und während des Rennens berichtet Sky live und ohne Werbeunterbrechungen. Zusätzlich können Sky Q Kunden das Rennen und zugehörige Sendungen auf Sky Sport UHD verfolgen.

Sascha Roos kommentiert das komplette Formel 1 Wochenende auf Sky live. Zusätzlich begeliget Sky Experte Timo Glock das Qualifying, das 2. Freie Training, das Sprint-Qualifying und das Rennen. Moderiert wird die gesamte Übertragung von Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner führt die Interviews an der Strecke.

Previews, Highlights, Analysen bei Sky

Und auch abseits der Live-Rennen gibt es einiges zu sehen. Previews, Highlights, Analysen und Interviews aus Silverstone gibt es ebenso auf Sky Sport F1 und Sky Sport News. Das Rennwochenende wird eingeläutet mit der Preview-Show „Warm-up – das Motorsportspezial“. Sandra Baumgartner meldet sich am Donnerstag um 17.30 Uhr aus England. Die letzten Entwicklungen bei den Formel 1 Teams werden dort thematisiert.

Am Samstag zeigt Sky Sport News eine 15-minütige Highlight-Show zum Qualifying. Dann spiegelt Sky am Rennsonntag die Vorberichte auch im Free-TV und zeigt nach dem Rennen eine 30-minütige Highlight-Show mit einer Zusammenfassung des Rennens. Das Rennwochenende schließt dann die Analyse-Show am Montag um 13 Uhr auf Sky Sport News und Sky Sport F1. Dabei analysiert Moderator Noah Pudelko gemeinsam mit Gästen die Ereignisse am Rennwochenende.

Auch online gibt es viele Infos zum Rennen und zur Formel 1. Und zwar beispielsweise auf dem 24/7 News Live-Blogs „Formel 1 Update“. News, Videos und Social Media Inhalte sind dort geballt zu finden.

Sky Sport-Paket

Sky Sport F1 ist mit einem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets für 17,50 Euro pro Monat empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Für weitere 5 Euro pro Monat kann man auch sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings in UHD-Qualität sehen. Zudem können Formel 1 Fans die neue Saison mit dem flexiblen Streamingservice Sky Ticket verfolgen.

Der Große Preis von Großbritannien live und exklusiv auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 15.7.:

17.30 – 18 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ (auch auf Sky Sport News)

21 – 22.45 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Fahrer (aufgezeichnet)

Freitag, 16.7.:

12.25 – 13.20 Uhr: Formel 2: Training

15.15 – 12.45 Uhr: Formel 1: 1. Freies Training

16.50 – 17.30 Uhr: W Series: Qualifying

17.45 – 18.30 Uhr: Formel 2: Qualifying

18.30 – 20.30 Uhr: Formel 1: Qualifying (auch auf Sky Sport UHD)

20.30 – 21 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Qualifying

21 – 22 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Teamchefs (aufgezeichnet)

22.30 – 22.45 Uhr: Qualifying Kompakt auf Sky Sport News

0 – 0.15 Uhr: Qualifying Kompakt auf Sky Sport F1

Samstag, 17.7.:

09.40 – 10.50 Uhr: Formel 2: 1. Rennen

12.45 – 14.15 Uhr: Formel 1: 2. Freies Training

14.15 – 15.15 Uhr: W Series: Rennen

15.35 – 16.45 Uhr: Formel 2: 2. Rennen

17 – 18.30 Uhr: Formel 1: Sprint-Qualifying (auch auf Sky Sport UHD)

18.30 – 19 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Sprint-Qualifying (auch auf Sky Sport UHD)

20 – 20.15 Uhr: Sprint-Qualifying Kompakt auf Sky Sport News

Sonntag, 18.7.:

11.40 – 13.05 Uhr: Formel 2: 3. Rennen

14.30 – 15.55 Uhr: Vorberichte (auch auf Sky Sport News)

15.55 – 17.45 Uhr: Rennen (auch auf Sky Sport UHD)

17.45 – 18.30 Uhr: Analyse und Interviews

18.30 – 19 Uhr: Pressekonferenz Rennen

19 – 19.30 Uhr: Ted’s Notebook: Großbritannien

20 – 20.30 Uhr: Rennen Kompakt auf Sky Sport News

22 – 22.30 Uhr: Rennen Kompakt auf Sky Sport F1

Montag, 19.7.:

13 – 13.30 Uhr: Analyse-Show (auch auf Sky Sport News)