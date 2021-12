Formel 1: Saison-Finale aus Abu Dhabi heute live in UHD

Anzeige

Der Grand Prix von Abu Dhabi entscheidet heute, ob Lewis Hamilton seine achte F1-Weltmeisterschaft feiern darf – oder Max Verstappen seine erste. Das finale Rennen der Saison läuft exklusiv im Pay-TV – auch in UHD.

Auch wenn die TV-Quoten dies nicht immer widerzuspiegeln vermochten: Die aktuelle Saison der Formel 1 ist spannend bis zum letzten Tag. Im Vergleich dazu wissen jüngere Bundesliga-Fans kaum mehr, wie es ist, wenn eine Saison am letzten Spieltag entschieden wird. So ein Herzschlagfinale gibt es in der Königsklasse des Motorsports indes heute: In den Vereinigten Arabischen Emiraten startet Red-Bull-Pilot Max Verstappen von der Pole Position vor Silberpfeil-Fahrer Lewis Hamilton.

Der 36-jährige Brite Hamilton könnte heute seine sage und schreibe achte Weltmeisterschaft perfekt machen. Damit wäre der von der Queen geadelte Rennfahrer dann endgültig erfolgreicher als die deutsche F1-Legende Michael Schumacher: „Schumi“ holte in seiner beeindruckenden Karriere sieben Weltmeister-Titel. Max Verstappen könnte mit einem Sieg heute seine erste Weltmeisterschaft holen und damit seinen Vater stolz machen – und vielleicht auch ein bisschen neidisch: Jos Verstappen holte damals nicht einen einzigen Rennsieg, geschweige denn den Weltmeistertitel.

Grand Prix von Abu Dhabi heute live bei Sky

Pay-TV-Anbieter Sky überträgt das heutige Saisonfinale der Formel 1 aus Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) am heutigen Sonntag exklusiv ab 13.55 Uhr auf auf Sky Sport F1 – beziehungsweise auf Sky Sport UHD.

Formel 1 bleibt auch im Free-TV

Zwar gibt es das heutige Finale der Formel-1-Saison aus Abu Dhabi nicht im Free-TV zu sehen, jedoch wird es auch weiter Rennen der Motorsport-Königsklasse im frei empfangbaren Fernsehen geben. Exklusiv-Rechteinhaber Sky einigte sich kürzlich mit RTL auf eine Fortsetzung der bestehenden Kooperationd. Für F1-Fans ohne Pay-TV bedeutet das: Ausgewählte Rennen werden auch in der kommenden Saison 2022 im Free-TV laufen.

Sky Supersport-Ticket derzeit reduziert

Wer sich das Finale der Formel 1 heute nicht entgehen lassen möchte, kann vom verlängerten Rabatt-Angebot auf das Sky Ticket Supersport Gebrauch machen: Das Sport-Komplettpaket mit Bundesliga, Formel 1 und mehr gibt es derzeit für die Hälfte des üblichen Monatsbeitrags – also 14,99 Euro statt 29,99 Euro.

