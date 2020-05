Italienische Hitserie „Rocco Schiavone“ geht heute bei Fox in 3. Staffel

In Italien ist die Serie bereits ein riesiger Erfolg: Jetzt bringt Fox die dritte Staffel über den Lebemann und Kommissar „Rocco Schiavone“ als TV-Premiere.

Der Kommissar Rocco Schiavone (Marco Giallini) ist nicht gerade ein vorbildlicher Polizist, denn mit seinem launischen Temperament nimmt es der Römer nicht allzu genau mit dem Gesetz. Als er Selbstjustiz begeht, wird der alternde Kommissar in das provinzielle Aostatal zwangsversetzt. Doch er tut auch dort einfach das, was er am besten kann: Verbrecher jagen und Mordfälle lösen.

Und auch in der dritten Staffel geht es spannend weiter: Die Pläne von Sebastiano (Leone Miccichè), dem besten Freund des Kommissars, den Mörder seiner Frau Adele zu töten, wurden an die Polizei verraten. Seither steht Sebastiano unter Hausarrest und weigert sich, mit Rocco zu sprechen, denn er hält ihn für den Informanten. Als Rocco erfährt, dass ausgerechnet seine Geliebte, Inspektorin Caterina Rispoli (Claudia Vismara), ihn heimlich überwacht, bricht er den Kontakt ab. Er schließt sich kurzerhand in seiner Wohnung ein und verkündet, seinen ersten neuen Fall vom Sofa aus zu lösen.

Die packende, nach dem Titelheld benannte Krimiserie basiert auf den Romanen des Bestsellerautors Antonio Manzini („Der Gefrierpunkt des Blutes“). In Italien gilt die Serie um den eigenwilligen Ermittler inzwischen als Dauerbrenner – eine vierte Staffel ist schon angekündigt.

Fox präsentiert die vierteilige dritte Staffel der Serie „Rocco Schiavone“ ab dem heutigen 13. Mai immer mittwochs um 21 Uhr als deutsche TV-Premiere. Im Anschluss sind die vier Episoden auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar.