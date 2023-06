Vor Senderwechsel: EM-Euphorie verpufft – Frauen-Bundesliga weiter im Quoten-Abseits

Anzeige

Nach der Fußball-Europameisterschaft hat sich der Hype nicht auf die Fernseh-Spiele der Frauen-Bundesliga bei Eurosport übertragen.

Während die Zuschauerzahlen in den Stadien deutlich stiegen, war die Veränderung bei den Free-TV-Übertragungen nur minimal. Die durchschnittliche Reichweite der Live-Übertragungen lag nach Angaben des Spartensenders lediglich bei 106.000 Zuschauern. Die Begegnungen kamen auf einen Marktanteil von 0,4 Prozent im Schnitt. Bei den EM-Übertragungen im Vorjahr hatten mehrere Millionen Menschen zugeschaut, das Finale war sogar die am meisten gesehene TV-Sendung 2022.

Frauen-Bundesliga ab Sommer bei MagentaTV und DAZN

Die Bundesliga-Übertragung der abgelaufenen Spielzeit mit dem größten Publikum war am 16. September Eintracht Frankfurt gegen Bayern München mit 214.000 TV-Zuschauern. In der Saison 2021/22 hatte der Schnitt aller Spiele bei 83.000 Zuschauern und 0,3 Prozent Marktanteil gelegen.

Sport1 löst in der kommenden Saison Eurosport ab und zeigt das neu eingeführte Montagsspiel der Frauen-Bundesliga. Zudem gibt es zehn Partien bei ARD und ZDF. Alle 132 Partien zeigen die Pay-Anbieter DAZN und MagentaSport. Die TV-Rechte für die WM, die vom 20. Juli bis 20. August in Neuseeland und Australien ausgetragen wird, sind derweil immer noch vakant (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Dies liegt aber, wie weiter oben bereits nicht an der Unattraktivität der Frauenfußball-Nationalmannschaft fürs TV, sondern an den der Zeitverschiebung geschuldeten Übertragungszeiten.

