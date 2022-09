Frauke Ludowig geht RTL fremd

Anzeige

Kehrt Frauke Ludowig RTL den Rücken? Und das für einen Teleshopping-Sender? Dort will sie jedenfalls ihre erste eigene Marke an den Verkaufsstart bringen.

Anzeige

Die bekannte Moderatorin Frauke Ludowig gehört schon lange zur Stammbesetzung bei RTL und wird dort vorraussichtlich auch weiterhin bleiben. Allerdings gibt sie sich nun ein Stelldichein mit dem Teleshopping-Kanal QVC. Dort wird sie ihre eigene Marke an Schönheits- und Pflegeprodukten namens „pur lu by frauke ludowig“ zum Verkauf im Live-Shopping bereit stellen. Ab Ende Oktober wird sie also auch regelmäßig bei QVC auf dem Bildschirm zu sehen sein.

QVC hat damit einen weiteren Star gewonnen, der seine Produkte ausschließlich über dessen Kanäle vertreibt. Erst im Januar 2022 ist Premium-Designer Steffen Schraut beim Shopping-Sender an den Start gegangen.

Frauke Ludowig baut sich ein zweites Standbein bei QVC auf

„pur lu ist ein absolutes Herzensprojekt“, erklärt Ludowig, die gleichzeitig Gesellschafterin und Mitgründerin der Marke ist. Die Entscheidung für die Zusammenarbeit mit QVC sei ganz bewusst gefallen. Für eine neue Beauty-Marke biete nach ihrer Ansicht vor allem das interaktive Live-Shopping viel Potenzial. „Zudem liebe ich es, live zu sein – nah am Zuschauer“, sagte sie weiter. Anfang Oktober werden die ersten ihrer Produkte im Onlineshop auf QVC.de sowie in den Apps erhältlich sein. Offizieller Start mit Frauke Ludowig auf dem QVC TV-Hauptkanal ist der 23. Oktober ab 22 Uhr.

Quelle: QVC

Bildquelle: Frauke Ludowig: RTL