Freddie Mercury Tribute Concert mit Metallica und Guns n’ Roses heute im TV

Inklusive Setlist: Das Freddie Mercury Tribute Concert von 1992 war eines für die Geschichtsbücher: Unzählige Weltstars wirkten auf der Bühne mit darunter George Michael, Guns n‘ Roses und, was man manchmal vergisst, auch Metallica.

Bereits zuvor lüftet die Doku „Freddie Mercury – The Untold Story“ ab 21.45 Uhr, den Vorhang des Schweigens und erzählt anhand der Erinnerungen zahlreicher Wegbegleiter erstmals die Geschichte des Menschen hinter dem Mythos. Der unvergessliche Konzertfilm folgt direkt im Anschluss, um 22.45 Uhr.

Weltstars geben sich beim Freddie Mercury Tribute Concert 1992 die Klinke in die Hand

Am Ostermontag 1992 wurde im Londoner Wembley-Stadion Musikgeschichte geschrieben: Zahlreiche internationale Musiker, unter anderem George Michael, David Bowie, Annie Lennox und Metallica, fanden sich zum legendären Freddie Mercury Tribute Concert zusammen. Die virtuosen und doch ungewöhnlichen Darbietungen bekannter und weniger bekannter Queen-Songs in Verbindung mit mitreißenden und emotionalen Performances und einem begeisterten Publikum machen diesen Konzertfilm zu einem einmaligen Erlebnis, zu einem Klassiker.

Für diejenigen, die sich das Freddie Mercury Tribute Concert heute nicht linear im TV anschauen können, macht Arte den Konzertfilm bis 28. Juni 2023 online verfügbar.

Setlist:

Bohemian Rhapsody – Queen

Enter Sandman – Metallica

Sad But True – Metallica

Nothing Else Matters – Metallica

You Take My Breath Away – Queen

The Great Pretender – Queen

My Melancholy Blues – Queen

Somebody To Love – Queen

One Vision – Queen

Mustapha – Extreme

Bohemian Rhapsody – Extreme

Keep Yourself Alive – Extreme

I Want to Break Free – Extreme

Fat Bottomed Girls – Extreme

Bicycle Race- Extreme

Another One Bites the Dust – Extreme

Stone Cold Crazy – Extreme

Radio Ga Ga – Extreme

I Want It All – Queen

Play The Game – Queen

The Show Must Go On – Queen

These Are The Days Of Our Lives – Queen

Now I’m Here – Def Leppard & Brian May

I’m Going Slightly Mad – Queen

Too Late God – Bob Geldof

Paradise City – Guns N‘ Roses

Only Women Bleed – Guns N‘ Roses

Knockin‘ on Heaven’s Door – Guns N‘ Roses

Discours prévention SIDA – Elizabeth Taylor

