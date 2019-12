Free-TV-Premiere „King Arthur“ zu Weihnachten bei ProSieben

Die Neuauflage der Heldensage um König Artus frischt das Weihnachtsprogramm des Senders auf. Zum ersten Mal ist der Blockbuster im frei empfangbaren deutschen Fernsehen zu sehen.

Die Legende von König Artus, der das magische Schwert Excalibur aus dem Stein zog, hat schon viele Adaptionen gesehen. Die jüngste aus dem Jahre 2017 wird am 2. Weihnachtstag zum ersten Mal im Free-TV gezeigt.

Der Hauptdarsteller Charlie Hunnam war schon als Kind großer Fan der Artus-Sage. Sein Training für die Rolle der Neuverfilmung bestand aus 500 Liegestützen täglich, um Regisseur Guy Ritchie zu überzeugen. Und seine Mühen waren nicht umsonst.

Die Free-TV-Premiere von „King Arthur: Legend of the Sword“ läuft am Donnerstag, 26. Dezember 2019 um 20.15 Uhr auf ProSieben.