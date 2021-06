French Open: Eurosport zeigt Zverev gegen Tsitsipas

Anzeige

Heute trifft Alexander Zverev im Halbfinale der French Open auf den Griechen Stefanos Tsitsipas. Eurosport überträgt die Partie aus Paris.

Das diesjährige Roland Garros-Turnier, die French Open, läuft bisher gut für den bestplatzierten Deutschen in der Tennisweltrangliste. Im heutigen Halbfinale trifft Alexander Zverev nun auf den Griechen Stefanos Tsitsipas, der aktuell noch einen Platz vor dem Deutschen in der Weltrangliste steht. Der ehemalige Tennisprofi und Eurosport Experte Boris Becker sieht das Match ausgeglichen und gibt Zverev eine 50:50-Chance darauf, ins Finale einzuziehen. Der Leimener, der das Sandplatzturnier ins Paris in seiner Karriere dreimal gewinnen konnte, glaubt indes, es hänge vieles von der Tagesform ab.

Eurosport überträgt die Partie am Freitag, den 11. Juni, live im Free-TV bei Eurosport 1 und im kostenfreien Livestream bei Eurosport mit Joyn

Im ebenso heute stattfindenden zweiten Halbfinale trifft mit Rafael Nadal und Novak Djokovic die Nummer Drei der Weltrangliste auf die Nummer Eins. Allerdings hat der Spanier den Titelgewinn beim Grand Slam in Paris seit Beginn seiner Karriere nur in Ausnahmefällen nicht gewonnen: Mit 13 Siegen grüßt der Spanier von ganz oben der Tabelle der French Open-Sieger. Für Aufsehen sorgten bei dem Turnier zwei freiwillige Verzichte: Naomi Osaka verzichtete nach Diskussionen über ihren Medienboykott, während sich der körperlich angeschlagene Roger Federer, der das Sandturnier traditionell eher als Vorbereitung für Wimbledon sieht, für kommende Aufgaben schonte.

Sendeplan Roland Garros 2021 bei Eurosport 1

Freitag, 11. Juni

11 Uhr Habfinale, Damen-Doppel

14.50 Uhr Halbfinale, Herren-Einzel (Zverev-Tsitsipas)

nicht vor 17.30 Uhr Halbfinale, Herren-Einzel (Djokovic-Nadal)

Samstag, 12. Juni

15 Uhr Finale, Damen-Einzel

im Anschluss: Finale, Herren-Doppel

Sonntag, 13. Juni