„Furiosa“-Vorbereitung: „Mad Max: Fury Road“ läuft heute im TV

Wer vor dem „Furiosa“-Kinobesuch die Ereignisse des Vorgängerfilms auffrischen will, kann „Mad Max: Fury Road“ heute im TV sehen – mit einem Haken.

Mit „Mad Max: Fury Road“ schuf der australische Regisseur George Miller einen der wohl beeindruckendsten Actionfilme der Filmgeschichte. Nachdem seine frühere „Mad Max“-Trilogie, damals noch mit Mel Gibson in der Haupt- und Titelrolle, ihr Ende fand, folgte 2015 ein fulminantes Reboot. In „Fury Road“ schlüpfte Tom Hardy in die Rolle des äußerst wortkargen Protagonisten, der nach dem Tod seiner Familie orientierungslos durch ein postapokalyptisches Wüsten-Ödland zieht. Dort treiben brutale Banden ihr Unwesen, monströse Herrscher errichten brutale Regime. Benzin ist zum kostbarsten Gut geworden.

Zu Beginn des Films wird Max aufgegriffen und gerät in die Gefangenschaft des diktatorischen Warlords Immortan Joe. Als die Kämpferin Furiosa währenddessen aus der sogenannten Zitadelle ausbricht und die Frauen befreit, die dort als lebende Gebärmaschinen missbraucht werden, entbrennt eine atemlose Hetzjagd von A nach B und wieder zurück.

„Mad Max: Fury Road“ wahrscheinlich nur gekürzt im TV

Die Besonderheit des Films ist, dass George Miller Handlung und Dialoge auf ein absolutes Minimum reduziert und stattdessen voll und ganz die spektakulären Bilder, Crashs, Stunts und Action-Choreografien sprechen lässt. Unter anderem sechs Oscars waren der Lohn dafür. RTLZwei zeigt „Mad Max: Fury Road“ nun am Freitagabend zur Primetime im Free-TV. Der Haken ist allerdings, wie das Portal „Schnittberichte“ meldet, dass die frühe Sendezeit mit der FSK-16-Altersfreigabe des Films in Konflikt gerät. Der Actionstreifen wird deshalb voraussichtlich nur in einer gekürzten Version ausgestrahlt. Eine ungekürzte Wiederholung wird am 25. Mai um 22.50 Uhr laufen. Streamen kann man die unzensierte Fassung unter anderem auch bei Netflix sowie kostenpflichtig bei Prime Video.

Der neue „Mad Max“-Teil mit dem Titel „Furiosa“ läuft seit dem 23. Mai in den deutschen Kinos. Erzählt wird darin die Vorgeschichte der titelgebenden Heldin und beleuchtet die Ereignisse die sich in den Jahren und wenigen Stunden vor Furiosas Ausbruch aus der Zitadelle entspinnen. Mehr zum Film kann man in der ausführlichen Kritik von DIGITAL FERNSEHEN nachlesen.

