„Galileo Plus“: Neues Reportage-Format startet bei ProSieben

Aus dem Magazin „Galileo am Sonntag“ wird am Sonntag die Reportage-Reihe „Galileo Plus“.

In monothematischen Dokus will das neue Format „Galileo Plus“ Hintergründe und Einblicke zu relevanten Themen liefern. In der ersten Folge Galileo Plus: Inside Social Love“ beleuchtet Reporterin Claire Oelkers am Sonntag (7. Februar) um 19.05 Uhr, mithilfe von Flirt-Coaches und Plattform-Insidern die Welt der Datingportale Tinder, Bumble und Co.

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann äußerte sich folgendermaßen zum Neustart von „Galileo Plus“: „Aus dem Dialog mit unseren Zuschauern wissen wir, dass es den Wunsch nach mehr Reportagen auf ProSieben gibt. Mit der neuen Reportage-Reihe ,Galileo Plus‘ bietet ProSieben diesen Zuschauern am Sonntag-Vorabend spannende Einblicke in vermeintlich vertraute oder aber auch vollkommen fremde Welten.“