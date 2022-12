„Geh aufs Ganze!“ mit Jörg Draeger kehrt heute zurück

Anzeige

Am Donnerstagabend beginnt bei Sat.1 zur Primetime das Comeback der Zockershow „Geh aufs Ganze!“ mit Jörg Draeger.

Sat.1 zeigt laut eigenen Angaben drei neuen Folgen der kultigen Gameshow, bei der Jörg Draeger und Daniel Boschmann als Meisterzocker und Moderator im Rampenlicht stehen. Auf Kandidaten aus dem Publikum warten laut Sender wieder Geld- und Sachpreise hinter Toren, in Kisten oder Umschlägen. Alle Verlierer bekommen derweil den „Zonk“ zugeschoben, den berühmten Trostpreis. In diesem Jahr feiert „Geh aufs Ganze!“ sein 30-jähriges Fernsehjubiläum, wie Sat.1 betont.

In der neuen Ausgabe am 8. Dezember will unter anderem der 28-jährige Philip Biermann aus Bielefeld gegen Jörg Draeger zocken. Vor 17 Jahren hat bereits sein Vater an der Show erfolgreich teilgenommen, erinnert der Sender. Die neuen Folgen von „Geh aufs Ganze!“ laufen immer donnerstags um 20.15 Uhr bei Sat.1 und auf Joyn.

