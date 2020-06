„Genial daneben“ kehrt heute mit neuer Staffel zu Sat.1 zurück

Die illustre Raterunde spinnt wieder absurd-lustige Theorien: Sat.1 zeigt ab heute eine neue Staffel der klamaukigen Promi-Teamknobleien mit Hella von Sinnen und Wigald Boning.

In der ersten Folge stellen sich Hella von Sinnen und Wigald Boning gemeinsam mit den Rate-Gästen Simon Pearce, Thorsten Sträter und Horst Lichter den kuriosen Fragen der Zuschauer – die für jede nicht beantwortete Frage mit 500,00 Euro belohnt werden. Unter anderem möchte Gastgeber Hugo Egon Balder wissen: „Wer oder was ist ein Tekamolo?“ oder „Woher kommt die Redewendung ‚Eine Spritztour machen'“? Nicht nur die Fragen sind außergewöhnlich, die phantasievollen Antworten das Rate-Teams sind es noch mehr: Während Hella von Sinnen den Ursprung der Spritztour im österreichischen „Heurigen“ vermutet, setzt Thorsten Sträter bei „Tekamolo“ auf einen kleinen Vulkan in Bottrop – „Genial daneben“ eben.

Sat.1 zeigt ab dem heutigen 5. Juni immer freitags um 22.15 Uhr die sechste Staffel der beliebten Rate-Comedy-Show „Genial daneben“.