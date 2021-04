Neue Folgen „Genial daneben“

Anzeige

Sat.1 hat neue Folgen seines Comedy-Quiz-Klassikers „Genial daneben“ mit Moderator Hugo Egon Balder sowie den Ratenden Hella von Sinnen und Wigald Boning angekündigt.

Das bestätigte am Donnerstag eine Sat.1-Sprecherin in Unterföhring bei München. In der Auftaktfolge der fünf Episoden am 7. Mai begrüßt Balder (71) neben den beiden Stammgästen Torsten Sträter, Paul Panzer sowie Özcan Cosar. Weitere Rate-Gäste in den folgenden Ausgaben am Freitagabend sind etwa Sonja Zietlow, Dieter Nuhr und Jürgen von der Lippe.

Am Freitagabend hat die Show quotenmäßig gegen die ZDF-Satiresendung „heute Show“ zu kämpfen. Die Show hat eine bewegte Geschichte seit 2003. Sie kam lange Zeit samstags. Dann erlebte sie eine Pause zwischen 2011 und 2017. Seitdem gab es wieder sechs Staffeln „Genial daneben“ und außerdem einige Ableger. Die neue Staffel ab Mai ist die siebte seit dem Neustart vor vier Jahren.