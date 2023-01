Sony Kraus gibt die Gilzer bei „Glücksrad“-Comeback – auch prominenter Moderator

Anzeige

Der Comeback-Trend geht munter weiter und das „Glücksrad“ kehrt im Rahmen dessen einmal mehr zurück ins deutsche Fernsehen. Die beliebte Kult-Quizshow wird diesmal allerdings mit Sonya Kraus und Thomas Hermanns von einem durchaus prominenten Duo präsentiert. Der Verdacht liegt also nahe, dass RTLZwei es mit dem Comeback wirklich ernst meint. Dafür spricht auch der Sendeplatz zur Prime Time.

Dagegen spricht allerdings, dass das „Glücksrad“ offensichtlich zunächst als einmaliges Show-Event zurückkehren wird. Erst danach entscheidet sich wohl, ob RTLZwei an der Kultsendung festhalten will. Die Verwendung der Bezeichnung „Folge“ für die Show Ende dieses Monats suggeriert jedoch, dass es weitere Ausgaben könnte. Zu sehen gibt es das „Glücksrad“ am 26. Januar um 20.15 Uhr bei RTLZwei.

Sonya Kraus und Thomas Hermanns präsentieren das „Glücksrad“-Comeback

Am 26. Januar um 20.15 Uhr bei RTLZwei: „Glücksrad“, moderiert von Sonya Kraus und Thomas Hermanns. Bereits 7 Tage vor Ausstrahlung ist die Folge bei RTL+ verfügbar. © RTLZWEI / Bernd-Michael Maurer

Nur zur Erinnerung noch einmal der übliche Ablauf: Bei der Quiz-Show versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten, das Worträtsel auf der berühmten Buchstabenwand zu lösen. Die Teilnehmenden benötigen dafür das richtige Händchen am Glücksrad, um einen möglichst hohen Geldbetrag zu erspielen.

Im anschließenden Champions-Finale treffen dann die Siegerinnen und Sieger aus den Vorrunden aufeinander. Hier gilt es, höchste Konzentration zu bewahren.

Mit Material von RTLZwei

Bildquelle: df-sonya-kraus-gluecksrad: RTLZWEI