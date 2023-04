„Glücksrad“: Heute neue Folge mit Sonya Kraus und Thomas Hermanns

Anzeige

Am Donnerstagabend zeigt RTLZwei eine neue Folge vom „Glücksrad“ mit Thomas Hermanns und Sonya Kraus.

In drei Vorrunden kämpfen neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer um einen möglichst hohen Kontostand. Wer bei den Rätseln den höchsten erzielt, kommt dann ins Champions Finale und darf um das Geld spielen. Am Ende gewinnt nur eine Kandidatin oder ein Kandidat den gesamten Geldbetrag. In einer Bonusrunde gibt es dann noch die Möglichkeit auf einen Zusatzbetrag, erklärt der Sender.

Zwischendurch erzählen die Kandidaten jeweils Geschichten aus ihrem Leben. Zudem kündigt der Sender Partysongs von Kandidat Alexander in der neuen Folge an.

Moderiert wird das „Glücksrad“ von Sonya Kraus und Thomas Hermanns. Beide wechseln sich jeweils bei der Moderation und dem Umdrehen der Konsonanten und Vokale an der Buchstabenwand ab. Die neue Ausgabe der Spieleshow läuft bei RTLZwei am 27. April 2023 um 20.15 Uhr.

Quelle: RTLZwei