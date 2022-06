„Glücksrad“ und „Genial daneben“: RTLZwei bedient sich bei Sat.1

Anzeige

Dem Retrotrend im deutschen Fernsehen erweist auch RTLZwei Referenz und bringt mit dem „Glücksrad“ und „Genial daneben“ zwei TV-Klassiker zurück, die ihre besten Tage bei Sat.1 hatte.

Die Gameshow „Das Glücksrad“ ist zwar bereits seit mehreren Jahren in den Besitz von RTL übergewandert. Zu mehr als einem einjährigen Revival bei RTLplus (heute RTLup) hatte es damals aber nicht gereicht. Diesmal moderiert das Duo Sonya Kraus und Thomas Hermanns die Rate-Show. Ist nur die Frage, wer von den beiden die neue Maren Gilzer wird?

Die Rate-Comedy „Genial daneben“ kommt ohne große Unterbrechung direkt von Sat.1. Dabei sollen die bekannten Gesichter um Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen wieder mit von der Partie sein.

Die Raterunde von „Genial daneben“ wechselt bald den Sender. © Sat.1

Außerdem neu bei RTLZwei:

„Skate Fever – Stars auf Rollschuhen“ – Rollschuh-Disco-Show mit Moderatorin Lola Weippert – geplant im Herbst 2022. Produktion: Tresor TV

„Wir räumen auf! Meine 65.000 Dinge“ – als „Sort your life out“ ein Hit der BBC. Moderation Collien Ulmen-Fernandes – geplant im Sommer 2022. Produktion: Tower Productions

„Ersties – Die Krankenhaus-Azubis“ (AT) – Ausstrahlung 2023. Produktion: Janus TV

„Beats of Berlin“ – Rapper-Serie – bedeutet. Ausstrahlung noch 2022. Produktion: Janus TV

„Las Vegas privat„: In der Wüstenmetropole suchen auch viele Deutsche ihr Glück, als Spieler oder beruflich. Ausstrahlung 2023. Produktion: Story House Productions

Voraussichtlich im Herbst 2022 stellt der Sender eine weitere TV-Familie vor: In „Narumol & Josef – Unsere Geschichte geht weiter!“ nimmt uns das Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ (RTL) mit auf eine neue romantische Reise von Oberbayern nach Thailand und zurück. Zudem gibt es bald noch ein Kelly Family-Special mit Joey Kelly, der mit seinen beiden Söhnen Luke und Leon, seinen Töchtern Lilian und Lisann und seiner Frau Tanja einen spektakulären Roadtrip 30.000 Kilometer über die legendäre Panamericana von Alaska bis Feuerland plant. Die aufwändige Produktion wird 2023 zu sehen sein.

