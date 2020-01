Gosejohann vs. Odonkor heute auf Sport1

In diesem Jahr ist Japan zum vierten Mal Gastgeber von Olympischen Spielen. Simon Gosejohann und David Odonkor erkunden im Vorfeld für Sport1 das Land – und treten in verschiedenen Challenges gegeneinander an.

Auf einer zehntägigen Reise durch das Land der aufgehenden Sonne erkunden Comedian Simon Gosejohann und Ex-Fußball Profi David Odonkor nicht nur die Umgebung, sondern messen sich in Herausforderungen – nur dass die überhaupt nichts mit den olympischen Disziplinen zu tun haben.

Von ihnen wird jede Menge Überwindung, Mut und Durchsetzungsvermögen gefordert – etwa beim Sumoringen oder dem Genuss der speziellen japanischen Küche. Der Sieger darf im Sommer erneut nach Japan reisen, um während der Olympischen Spiele als besonderer Botschafter Deutschlands dabei zu sein.

Odonkor schlug sich zuletzt recht erfolgreich in der Fangen-Show „Catch“ von Luke Mockridge und war 2006 einst der WM-Überflieger in der Fußballnationalmannschaft. Doch auch Comedian Gosejohann hat mehr als Humor auf dem Kasten.

Sport1 zeigt „Nippon Express – Die große Japan-Challenge“ diesen Mittwoch ab 21.30 Uhr im Free-TV.