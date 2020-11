„Gott“: Heute Schirach-Film mit Publikumsvoting

Anzeige

Die ARD-Produktion „Gott“ ist hochkarätig besetzt. Der Film diskutiert, ob Ärzte beim Suizid helfen sollen. Am Ende entscheidet das Fernsehpublikum. Aus aktuellem Anlass jedoch nicht in Österreich.

Schon einmal mussten die Zuschauer entscheiden. Im ARD-Film „Terror“ ging es 2016 um eine Moralfrage: Darf man ein Passagierflugzeug abschießen, um andere zu retten? Nun kommt eine neue Geschichte von Ferdinand von Schirach ins Fernsehen. Der Film „Gott“ läuft heute (20.15 Uhr) im Ersten – und beschäftigt sich mit dem schwierigen Thema Sterbehilfe.

Auch diesmal soll die Meinung des TV-Publikums eingeholt werden. Der Fall: Richard Gärtner (Matthias Habich) will sterben. Eigentlich ist der 78-Jährige gesund, aber nach dem Tod seiner Frau hat ihn der Lebenswille verlassen. Eine fiktive Ethikkommission (um Barbara Auer) verhandelt nun, ob Gärtner wie von ihm gewünscht ein tödliches Mittel bekommen soll. In den 90 Minuten kommen Gärtners Anwalt (Lars Edinger), eine Ärztin (Anna Maria Mühe), eine Rechtsprofessorin (Christiane Paul) und ein Bischof (Ulrich Matthes) zu Wort. Das Publikum wird teilweise direkt angesprochen.

„Gott“ basiert auf einem Theaterstück von Schirach

Grundlage für den Fernsehfilm ist ein Theaterstück von Schirach. Im September war „Gott“ in Berlin und Düsseldorf uraufgeführt worden. Erst im Februar hatte das Bundesverfassungsgericht eine wichtige Entscheidung verkündet: Die Richter kippten einen Paragrafen im Strafgesetzbuch und bekräftigten ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben – unabhängig von unheilbaren Krankheiten.

Das Gericht stieß damit die Tür für organisierte Angebote zur Sterbehilfe in Deutschland auf. In Schirachs Text werden viele Fragen angesprochen. Besteht nicht die Gefahr, dass Menschen ihrem Leben leichtsinnig ein Ende setzen? Darf es eine Rolle spielen, ob jemand fast 80 Jahre alt ist oder erst Anfang 30?

ORF verschiebt Ausstrahlung wegen Terror in Wien

Bei den Theateraufführungen in Düsseldorf und Berlin sprach sich die Mehrheit des Publikums dafür aus, Richard Gärtner das tödliche Medikament zu geben. Die Fernsehzuschauer sollen am Montagabend erneut abstimmen. Eine Talkrunde bei „Hart aber Fair“ ist ebenso geplant.

Ursprünglich sollte „Gott“ auch im ORF laufen. Doch der Sender hat sich vorerst gegen die Ausstrahlung entschieden. Grund sei die aktuelle Lage Österreichs nach dem Terrorangriff in Wien. So heißt es in einem Schreiben der Programmdirektorin Kathrin Zechner: „Diese geballte gesellschaftliche Belastung verunmöglicht jenen Diskussionsraum, den dieses besonders wichtige Thema verdient und braucht“.