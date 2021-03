Gottschalk begrüßt in neuer Show Schrowange, Pflaume und Co.

Anzeige

Im SWR Fernsehen reist Thomas Gottschalk in einer neuen Show ab April jeden Monat mit drei prominenten Gästen zurück in die Zeit ihrer Volljährigkeit.

Gottschalk feiert in „Nochmal 18!“ mit seinen Gästen nochmal deren 18. nach. Der Geburtstagstrip führt einmal quer durch die Jahrzehnte – von den 70ern bis in die Nullerjahre. Der SWR zeigt die Auftaktfolge der neuen Gottschalk-Show am 16. April um 20.15 Uhr. Weitere Folgen gibt es einmal im Monat jeweils an einem Freitagabend. Nach Ausstrahlung sind die Folgen in der ARD Mediathek abrufbar. Wer in der in der ersten Show zu Gast ist, wird seitens des SWR noch nicht verraten. Auch die weiteren Sendetermine nach der ersten Folge stehen noch nicht fest.

Bekannt ist aber schon jetzt, dass Birgit Schrowange, Laura Wontorra und Kai Pflaume, die Schauspielerinnen Jutta Speidel und Uwe Ochsenknecht, die Sänger Max Giesinger, Giovanni Zarrella und Andy Borg sowie Comedian Bülent Ceylan und TV-Koch Alexander Herrmann zu Gottschalks „Geburtstags“-Gästen zählen. Bei insgesamt zehn eingeladenen Promis ist also zunächst von mindestens drei Ausgaben der neuen Gottschalk-Show auszugehen.

Gemeinsam mit Gottschalk blicken sie in der Show auf historische und popkultureele Höhepunkte des Jahres, in dem sie die Volljährigkeit erlangten. Wann und wie sie ihren 18. Geburtstag gefeiert haben, welche Träume und Wünsche sie damals hatten, wer ihr Idol war und welche Sünden sie begangen haben, verraten die prominenten Gäste dann im Talk.