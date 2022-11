Gottschalk fehlt in RTL-Show: Das soll wirklich dahinterstecken

Anzeige

In der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ fehlte von Thomas Gottschalk am Samstag jede Spur. Das soll der wahre Grund dafür sein.

Während Günther Jauch mitteilte, an Corona erkrankt zu sein, musste auch Thomas Gottschalk am Samstagabend in der RTL-Show aussetzen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Zu sehen war er lediglich mit einer Videobotschaft aus Malibu. Der Grund für seine Abwesenheit sollen jedoch nicht einfach nur ungünstige Urlaubspläne oder ein „Surfkurs für Fortgeschrittene“ sein, den er als scherzhaften Vorwand angab.

Wie das Oberbayerische Volksblatt zuerst berichtete, sollen vertragliche Vereinbarungen mit dem ZDF dahinterstecken. Gottschalk moderiert am 19. November eine neue Ausgabe des Show-Klassikers „Wetten, dass..?“ und soll daher für Auftritte bei anderen Sendern im unmittelbaren terminlichen Umfeld gesperrt sein, wie einem aktuellen Bericht der Zeitung zu entnehmen ist.

Bei „Wetten, dass..?“ wird der Moderator kommende Woche gemeinsam mit Michelle Hunziker prominente Gäste wie Robbie Williams, Christoph Maria Herbst, Herbert Grönemeyer oder auch Veronica Ferres auf der Couch begrüßen. Für Gottschalk und Jauch sprangen bei RTL am Wochenende derweil Steffen Hensler, Anna Loos, Jan-Josef Liefers, Oliver Pocher und weitere Männer als Unterstützung für Barbara Schöneberger ein.

