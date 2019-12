Gottschalk geht Guido Cantz auf den Leim

Thomas Gottschalk (69) ist Opfer der versteckten Kamera geworden. Guido Cantz legt ihn am Wochenende in der Weihnachts-Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß“ herein.

Cantz stellte Gottschalk in seiner ARD-Unterhaltungsshow „Verstehen Sie Spaß?“ in einer Buchhandlung in Bad Wörishofen in Bayern eine Falle, wie der Südwestrundfunk (SWR) in Baden-Baden am Donnerstag mitteilte.

Statt seines neuen Buches „Herbstbunt“ lag im Schaufenster Gottschalks knapp fünf Jahre altes Erstlingswerk „Herbstblond“ zum Ramschpreis von 3,99 Euro aus. Der Entertainer konnte seine Verwunderung nicht verbergen. Zu sehen ist der Film in der Weihnachtsausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ mit Moderator Guido Cantz. Sie wird am Samstag (21. Dezember), um 20.15 Uhr, im Ersten und im österreichischen Fernsehen ORF 1 ausgestrahlt.

Gottschalk ist in der Show zu Gast. Weitere Gäste sind den Angaben zufolge Sänger Max Giesinger, „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi, Comedian Bülent Ceylan, die Influencerin und Fußball-Spielerfrau Cathy Hummels sowie der Illusionskünstler Simon Pierro.

Hinzu kommen Comedian Martin Schneider, der Schauspieler Jörn Schlönvoigt („GZSZ“) sowie der österreichische Musiker und Moderator Peter Moser. Sie alle wurden in Filmen mit der versteckten Kamera hereingelegt oder agierten als Lockvögel.