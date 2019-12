Gottschalk und Kühnert bei Maischberger

Thomas Gottschalk (69) und Juso-Chef Kevin Kühnert (30) gehören diesen Mittwoch zu den Gästen der ARD-Talkshow „Maischberger – Die Woche“.

Ist mit der Wahl der Groko-Kritiker Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zu den neuen SPD-Chefs das Ende der Bundesregierung eingeläutet? Das fragt Sandra Maischberger den Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert heute um 22.45 Uhr.

Gottschalk redet dagegen über das Thema Älterwerden. Anfang der Woche war bekanntgeworden, dass der bald 70-Jährige seine Radioshow und seine Literatursendung beim Bayerischen Rundfunk (BR) aufgibt. Für Aufsehen hatte seine Wortwahl „aus gesundheitlichen Gründen“ gesorgt, die Gottschalk später zurücknahm und zum Scherz erklärte.

Am Mittwoch ist Gottschalk zur Primetime auch bei Sat.1 zu sehen, in der schon länger aufgezeichneten Festausgabe der Show „Genial daneben – Die Weihnachtsshow“ mit Hugo Egon Balder. Darin rät er unter anderem an der Seite von Mike Krüger und Hella von Sinnen.