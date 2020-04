Große Retro-Fußballnacht heute bei ARD Alpha

Während aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin alle Fußballspiele auf Eis liegen, liefert ARD Alpha zumindest einen kleinen Trost. Heute Nacht schwelgt der Sender ausgiebig in Fußball-Nostalgie.

Anstoß bei der „alpha retro: Fußballnacht“ ist heute Abend um 23.15 Uhr. ARD alpha zeigt vier Stunden lang „eine Fülle echter Fußball-Archivschätze gegen den Corona-Koller“, wie der Bayerische Rundfunk (BR) ankündigte.

Teil des Programms ist unter anderem ein „Abendschau“-Bericht aus dem Jahr 1966 über das Duell der damaligen Bundesliganeulinge FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Ergänzt werden die Spielberichte von Vereinsportraits und kurzen Dokumentarfilmen aus dem Archiv wie zum Beispiel „Fünf Jahre Bundesliga“ von 1968.

Am Samstag zeigt das BR Fernsehen außerdem ab 14 Uhr in einer Wiederholung das Relegations-Rückspiel um den Aufstieg in die 3. Liga des TSV 1860 München gegen den 1. FC Saarbrücken von Mai 2018. Neben der linearen TV-Ausstrahlung ist der „Aufstiegskrimi“ unter anderem auch in der BR24-App und der BR Mediathek zu sehen.