Großer Michaela-May-Abend heute im BR

Die Kult-Serien „Münchner Geschichten“, „Monaco Franze“ und „Polizeiruf 110“ machen sie zu einer der beliebtesten deutschen Schauspielerinnen. Die Rede ist von Michaela May.

Seit ihrem zehnten Lebensjahr steht die Münchnerin Michaela May auf der Bühne und vor der Kamera. Am 18. März 2022 feiert sie ihren 70. Geburtstag. Der Bayerische Rundfunk würdigt ihr Schaffen mit einer besonderen Programmierung in Fernsehen und Hörfunk. Unvergessen sind auch ihre Auftritte im Überraschungs-Kinohit „Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit“ an der Seite von Christoph Waltz oder in den alten „Bergdoktor“-Folgen bei Sat.1.

Das BR Fernsehen widmet ihr nun anlässlich ihres anstehenden runden Geburtstags heute ab 20.15 Uhr einen ganzen Abend mit dem Spielfilm „Der Traum ihres Lebens“ und den beiden Filmen von „Die göttliche Sophie“. Am Montag, 14. März, läuft in der Reihe Lebenslinien „Michaela May – Meine Münchner Geschichten“. In diesem Film erzählt die Schauspielerin von einem jahrelang gehüteten Familiengeheimnis. Nach den Lebenslinien wird eine Folge der „Münchner Geschichten“ gezeigt. Und am Sonntag, 20. März, ist Michaela May noch einmal zu hören um 16.05 Uhr auf Bayern 2 in „Eins zu Eins. Der Talk“.

Michaela-May-Sonderprogramm im BR Fernsehen:

Samstag, 12. März:

20.15 Uhr, „Der Traum ihres Lebens“

22.00 Uhr, „Die göttliche Sophie“

23.30 Uhr, „Die göttliche Sophie – Das Findelkind“

Montag, 14. März:

22.00 Uhr, Lebenslinien: „Michaela May – Meine Münchner Geschichten“, ab 10. März in der BR Mediathek

22.45 Uhr, „Münchner Geschichten“, Folge 8: „Geschäft ist Geschäft“

Donnerstag, 17. März:

22.45 Uhr, Capriccio am 17. März, 22.45 Uhr

Hinter dem Lächeln: Michaela May blickt kurz vor ihrem 70. Geburtstag in ihrer Autobiographie auf die Momente, die ihr Leben geprägt haben und sie zu dem Menschen gemacht haben, der sie ist.

Sonntag, 20. März (Hörfunk: Bayern 2)

16.05 Uhr, „Eins zu Eins. Der Talk“: Norbert Joa im Gespräch mit Michaela May (Wiederholung vom 24. Juli 2018)

Das Gespräch ist auch nach Ausstrahlung in der ARD Audiothek zu hören und überall, wo es Podcasts gibt.

Quelle: Bayerischer Rundfunk