Grüne gegen FDP heute im ZDF-Wahlduell

Brauchen wir die radikale Klimawende? Über diese Frage wird heute Abend bei „Für & Wider – Die ZDF-Wahlduelle“ diskutiert.

Zu Gast beim Moderationsteam Dunja Hayali und Andreas Wunn sind heute Abend Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), und der FDP -Vorsitzende Christian Lindner. An ihrer Seite sollen Menschen diskutieren, die das Thema aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beurteilen. Die einen sagen: „Wir brauchen radikale Veränderungen“. Die anderen fürchten: „Die Kosten bleiben an uns hängen“. Start der Sendung ist um 22.15 Uhr im ZDF.

Die Debatte um stärkere Maßnahmen gegen den Klimawandel sind im Zuge der aktuellen Flutkatastrophe in Deutschland noch stärker in den Vordergrund geraten. In der Sendung soll es daher nun etwa um Fragen nach Tempolimits auf Autobahnen, Verbote von Kurzstreckenflügen oder auch CO2-Bepreisung gehen.

Die „Für & Wider – Wahlduelle“ sind ab heute fünfmal donnerstags gegen 22.15 Uhr auf dem Sendeplatz von „maybrit illner“ zu sehen. In jeder Ausgabe sind zwei Gäste aus der Politik mit unterschiedlichen Ansichten sowie diverse Publikumsgruppen zu Gast. Dunja Hayali und Andreas Wunn sowie Shakuntala Banerjee und Daniel Pontzen moderieren die neuen Gesprächssendungen.