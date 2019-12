„Grünwald Freitagscomedy – Zwischen den Jahren“ heute im BR

In dieser „Freitagscomedy“ zeigt Günter Grünwald die ganze Palette des hiesigen Feiertagswahnsinns.

Gastcomedian Rick Kavanian will dabei beweisen, wie selbst aus Spritzgebäck Spitzenhumor werden kann, während Harry G. in eine original bayerische Verkehrskontrolle gerät. Hausmeister Bamberger und Außenreporterin Veronika Bergmann stellen sehr spezielle Bräuche vor und Sternekoch Joe Waschl wird zum komisch-kulinarischen Wegweiser: So soll die Zeit zwischen den Feiertagen und dem neuen Jahr mit ein wenig humoristischer Begleitung erquicklicher vergehen.

Am dem heutigen Freitag, 27.12., gibt es „Grünwald Freitagscomedy – Zwischen den Jahren“ zwischen 22:10 und 22:55 im BR-Fernsehen und der Online-Mediathek des Senders zu sehen.