Gysi und Schmidt ziehen wieder für N-TV vom Leder

Anzeige

Linken-Politiker Gregor Gysi und Entertainer Harald Schmidt lassen für N-TV mal wieder die jüngste Vergangenheit Revue passieren.

In „Gysi & Schmidt: Der ntv Rückblick“ am 11. Juni um 19.10 Uhr ziehen die beiden eine Bilanz des ersten Halbjahres 2021, wie der Sender am Dienstag mitteilte. Für das Format treffen sich die zwei Talker bereits zum siebten Mal in Berlin (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Gysi und Schmidt sprechen unter anderem über die Kür der Kanzlerkandidaten der einzelnen Parteien und wem sie das Amt zutrauen. Auch das Corona-Management und das Impf-Management der Bundesregierung sind erneut Thema. Außerdem geht es um die geplante Super-League europäischer Fußball-Spitzenclubs, die schnell wieder ad acta gelegt wurde und die Misere des Container-Schiffs „Ever Given“.

Wiederholt wird die Sendung am 13. Juni um 11.10 Uhr und um 22.10 Uhr sowie am 14. Juni um 17.10 Uhr. Außerdem steht die Sendung nach Ausstrahlung auf TV Now zum Abruf bereit.