„GZSZ“: heute nächste Spezialfolge – Großes Liebescomeback?

Wird es heute womöglich ein großes Liebescomeback bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ geben? In der fünften Sonderfolge der Daily-Soap wird heute Abend bei RTL Überraschendes passieren.

Durch die Coronakrise mussten auch die Dreharbeiten von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mehrmals unterbrochen werden. Doch um die fehlende Zeit aufzuholen, zeigte RTL schon insgesamt vier Spezialfolgen. Eine fünfte soll heute Abend folgen.

In der ersten Sonderfolge ließen Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Alexander Cöster (Clemens Löhr) ihre gemeinsame Zeit im Kiez Revue passieren. In der bisher letzten Sonderfolge ging es dann um Maren, die sich an die Zeit als Paar mit Alexander erinnerte, bevor dieser überraschend ums Leben gekommen war.

Achtung Spoiler: In der heutigen Folge, Nummer 7.080, erzählt Laura (Chryssanthi Kavazi) ihrem Bruder Moritz (Lennart Borchert) von ihrer Vergangenheit. Das geht zumindest aus der Vorschau zum „Spezial“ von Streamingdienst TV Now hervor. Die Geschwister lernen sich so zum ersten Mal richtig kennen. Aber auch Felix (Thaddäus Meilinger) und seine Mutter Rosa sprechen über seine missglückte Ehe mit Laura und darüber, dass er vielleicht eine riesige Chance verpasst.

Durch die fünf Sonderfolgen konnte sich RTL einen Puffer von einer Woche verschaffen, weil wegen der Corona-Pandemie erst seit dem 20. April wieder gedreht werden kann.

Heute, Mittwoch, 26. August, läuft die fünfte Sonderfolge von „GZSZ“ wie gewohnt um 19.40 Uhr bei RTL.