GZSZ Spin-off „Nihat“ startet bei TVNow: Gamze Senol feiert Comeback

Mit „Nihat – Alles auf Anfang“ startet heute ein neues Spin-off von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Nach dem TVNow-Auftakt gibt es die Sendung auch bei RTL zu sehen.

Bei „Nihat“ entstand aus einer Zusammenarbeit von RTL, TVNow und der Produktionsfirma UFA Serial Drama. Inhaltlich wird sich die Show rund um den GZSZ-Charakter Nihat Güney (Timur Ülker) drehen, der sich auf die Reise zu seinen Wurzeln begibt. Am Beginn der ersten Folge wird er fast leblos aus dem Hamburger Hafen gezogen. „Was ist auf seiner Reise von Berlin nach Hamburg passiert?“, fragt RTL. Dabei feiert auch die Schauspielerin Gamze Senol ihr Serien-Comeback in der Rolle der Shirin.

Der Startschuss für das Spin-off im Free-TV soll am 22. und 23. September 2021 fallen. Dann gibt es ab 19.40 Uhr, also auf dem gewohnten GZSZ-Sendeplatz, jeweils fünf Folgen am Stück zu sehen. Bei TVNow kann man derweil alle Folgen als Box-Set bereits ab dem heutigen 15. September streamen.

Die Handlung von „Nihat“ beschreit die Mediengruppe RTL folgendermaßen: Seine Herkunft und die Suche nach seiner leiblichen Familie beschäftigt Nihat schon wochenlang – in der Serie GZSZ. Doch zu seiner leiblichen Mutter verliefen bisher jegliche Spuren im Sande. Erst als er mit der Suche fast schon abgeschlossen hat, erreicht ihn der entscheidende Hinweis. Die Spur zu seiner Mutter führt ihn ins Hamburger Rotlichtmilieu. Hier startet „Nihat – Alles auf Anfang“ und damit sein größtes Abenteuer.

„Nihat“ auch in UHD HDR empfangbar

Bei dem Spin-off soll es sich um eine in sich abgeschlossene Serie handeln. Somit sollen auch Zuschauerinnen und Zuschauer einsteigen können, die „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ sonst nicht verfolgen.

Zum Empfang kündigt RTL an, dass man „Nihat – Alles auf Anfang“ bei dem Sender RTL UHD auch in UHD HDR sehen kann. Verbreitungspartner in Deutschland sind HD Plus über Satellit, Magenta TV und Wilhem.tel bzw. Willy.tel sowie Tele Columbus mit ihrer Marke PŸUR im Kabelnetz