Handball-Pokalfinale heute bei Sky und im Free-TV

Nach der Sensation im gestrigen Halbfinale gegen Favorit THW Kiel steht der TBV Lemgo heute im Handball-Pokalfinale gegen Melsungen. Sky und das Erste übertragen live.

In einem wahrlichen Krimi konnte sich Lemgo am Donnerstag 29:28 gegen Kiel durchsetzen. Melsungen hatte bei seinem 27:24 gegen Hannover-Burgdorf etwas leichteres Spiel.

Das Kuriose am heutigen Finale: Der Sieger gewinnt den DHB-Pokal 2020. Coronabedingt musste der Wettbewerb im April letzten Jahres unterbrochen werden. So konnte das Final Four erst dieser Tage im Juni 2021 ausgetragen werden. Für das laufende Kalenderjahr wird es also keinen Handball-Pokalsieger geben.

Lemgo hat dabei die Chance, nach 19 Jahren endlich wieder den Pokal zu gewinnen. Melsungen würde sich gar zum ersten Mal überhaupt die Pokal-Krone aufsetzen. Bei diesem Außenseiter-Duell ist also Spannung garantiert.

Los geht es diesen Freitag um 17.30 Uhr. Wie erwähnt ist die Partie im Free- und Pay-TV zu sehen. Sky und das Erste übertragen das Handball-Pokalfinale live. Neben dem Pokal-Finale erwarten die Handball-Fans diese Woche in der Bundesliga wegweisende Spiele. Sky ist auch hier wie immer live dabei. Am Sonntag um 21.30 Uhr laufen obendrein noch einmal alle Highlights der Handballwoche im Free-TV auf Sky Sport News und um 2 Uhr (Montag) auf Sky Sport 2.

