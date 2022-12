Handball-WM: Diese Spiele laufen bei Eurosport

Anzeige

Warner Bros. Discovery hat sich Senderechte an der Handball-WM der Männer gesichert und will bis zu 15 Spiele live im Free-TV zeigen.

Die Handball-WM findet vom 11. bis 29. Januar in Polen und Schweden statt. Bis zu 15 Spiele will Warner Bros. Discovery im Free-TV bei Eurosport 1 zeigen. Das von sportdeutschland.tv sublizenzierte Rechtepaket soll dabei Spiele ohne deutsche Beteiligung umfassen, darunter auch die beiden Halbfinals sowie das Finale, sollte das DHB-Team diese Partien nicht erreichen, wie der Anbieter am Donnerstag ankündigte.

Pascal Hens als Eurosport-Experte für die Handball-WM

Der frühere Welt- und Europameister Pascal Hens (Foto oben) wird die Partien für Eurosport jeweils analysieren und gemeinsam mit Handball-Fachmann Uwe Semrau kommentieren, teilte Warner Bros. Discovery mit.

Live-Spiele der Gruppenphase bei Eurosport 1

Mittwoch, 11. Januar 2023 | 20:45 Uhr | Frankreich gegen Polen (Eröffnungsspiel)

Donnerstag, 12. Januar 2023 | 20:15 Uhr | Island gegen Portugal

Samstag, 14. Januar 2023 | 20:15 Uhr | Polen gegen Slowenien

Montag, 16. Januar 2023 | 17:45 Uhr | Slowenien gegen Frankreich

Montag, 16. Januar 2023 | 20:15 Uhr | Portugal gegen Ungarn

Dienstag, 17. Januar 2023 | 20:15 Uhr | Katar gegen Serbien (dt. Gruppe)

Quelle: Warner Bros. Discovery