Harald Schmidt und Gregor Gysi diskutieren das 1. Halbjahr 2022

Anzeige

Der alles überschattende Krieg in der Ukraine, gelockerte Corona-Maßnahmen und ein royales Jubiläum: Ein bewegtes erstes Halbjahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Zeit für Gregor Gysi und Harald Schmidt, sich die brisantesten Themen der vergangenen Monate vorzunehmen.

Anzeige

Dazu treffen sich der Linke-Politiker und der Entertainer erneut für N-TV in Berlin und ziehen in „Gysi & Schmidt: Der N-TV Rückblick“ am Donnerstag, 23. Juni, 23.30 Uhr, gewohnt pointiert ihre ganz persönliche Halbjahresbilanz.

Dieses Thema hat niemanden unberührt gelassen: Seit Februar tobt in der Ukraine nach russischen Angriffen ein brutaler Krieg. Gregor Gysi und Harald Schmidt blicken nach Osteuropa und ordnen die Ereignisse und deren Folgen ein. Weiter nehmen die beiden die Politlandschaft in Deutschland unter die Lupe und diskutieren den Sturzflug der Linkspartei, die sich durch schlechte Wahlergebnisse und einen Sexismus-Skandal in einer schweren Krise befindet. Darüber hinaus schauen sie auf die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie und den kontroversen Start von Tesla in Brandenburg. Mit Biss und Wortwitz widmen sich Gregor Gysi und Harald Schmidt unter anderem auch dem wenig überraschenden 10. Meistertitel des FC Bayern München, dem 70-jährigen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. sowie der öffentlichen „Entschuldigung“ von Xavier Naidoo.

Der Rückblick der besonderen Art findet wieder mit Publikum im Club „Bricks“ am Gendarmenmarkt in Berlin statt. Wiederholt wird die Sendung am 24. Juni um 19.10 Uhr, am 26. Juni um 12.10 Uhr sowie am 27. Juni um 17.10 Uhr. Zudem steht „Gysi & Schmidt: Der ntv Rückblick“ auch auf RTL+ zum Abruf bereit.

Quelle: RTL

Bildquelle: ntv-gysi-schmidt: © TVNOW