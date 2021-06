„Hart aber fair“ geht heute mit schwierigem Thema in die Sommerpause

Anzeige

Der Montagstalk „Hart aber fair“ mit Frank Plasberg geht am heutigen Montag als letzte der großen ARD-Talkshows in seine Sommerpause.

Das Thema lautet laut WDR und ARD: „Tod im Mittelmeer, Elend im Lager – ist uns das Flüchtlingsleid egal?“ Als Gäste wurden unter anderem Ex-Grünen-Chef Cem Özdemir, die Bischöfin Petra Bosse-Huber, der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Manfred Weber (CSU), sowie der Journalist Nikolaus Blome („Spiegel“-Kolumnist und Leiter des Ressorts Politik und Gesellschaft in der Zentralredaktion bei RTL Deutschland) angekündigt.

Die Sommerpause der ARD-Talks dauert den restlichen Juni und ganzen Juli. Sie endet im Laufe des Augusts. Frank Plasberg kommt mit „Hart aber fair“ am 23. August zurück, Sandra Maischberger („Maischberger – Die Woche“) schon am 4. August, „Anne Will“ erst am 29. August.

Die ZDF-Talks pausieren kürzer. Während Markus Lanz fast durchtalkt und lediglich zwei Wochen im August aussetzt, ist „Maybrit Illner“ fünf Donnerstage nicht da. Vom 22. Juli bis 19. August plant das ZDF auf ihrem Sendeplatz die Sendung „Für & Wider – Die ZDF-Wahlduelle“, moderiert von Dunja Hayali und Andreas Wunn sowie Shakuntala Banerjee und Daniel Pontzen. In jeder Sendung sollen zwei Politikerinnen und Politiker aus konkurrierenden Parteien debattieren, dazu gebe es zwei Publikumsgruppen mit unterschiedlichen Perspektiven.