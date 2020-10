„Haus des Jahres: Deutschland“ feiert heute Premiere auf HGTV

Anzeige

Wer hat das schönste Haus im ganzen Land? Die erste deutsche Eigenproduktion von Home & Garden TV feiert heute Premiere im Free-TV: Ein „Zuhause im Glück“-Star und ein Designer suchen das „Haus des Jahres: Deutschland“.

Nach Launch des Senders im Juni letzten Jahres feiert die erste deutsche Eigenproduktion von Home & Garden TV heute ihre Premiere: „Haus des Jahres: Deutschland“ ist ab heute, 7. Oktober im Free-TV zu sehen. Mit von der Partie ist ein erfahrenes Experten-Team: Eva Brenner und Guido Heinz Frinken gehen auf die Suche nach dem schönsten Zuhause Deutschlands.

Dafür reisen sie in insgesamt 12 Folgen quer durch die Bundesrepublik, wobei Brenner und Frinken, unterstützt von verschiedenen Gastjuroren, die faszinierendsten und ausgefallensten Häuser des Landes aufspüren wollen. In jeder Episode bewerten sie drei Immobilien, deren Baustil und Einrichtung nicht unterschiedlicher sein könnten: Vom modernen Loft über ein Bauernhaus bis hin zur Altbauwohnung. Am Ende der Staffel wartet neben dem Titel „Haus des Jahres“ auch noch ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro auf den Sieger.

Eva Brenner dürfte bereits vielen Zuschauern ein Begriff sein. Nachdem die Diplom-Ingenieurin für Innenarchitektur über 14 Jahre in der Umbausendung „Zuhause im Glück“ mitgewirkt hat, gefalle ihr diese neue Herausforderung: „Jetzt freue ich mich darüber, Häuser begutachten zu dürfen, zu stöbern und mich inspirieren zu lassen und dann auch noch meine Expertise dazu abzugeben – eine ganz neue Rolle für mich.“

Guido Heinz Frinken startete seine Designkarriere bereits vor mehr als 25 Jahren und gilt als einer der kreativste Setdesigner Berlins. 2018 erhielt er sogar den Deutschen Fernsehpreis für das Set-Design der TV-Show „Das große Backen“. Außerdem arbeitet er auch für Industrie-, Medien-und Show-Kunden, für private Auftraggeber bei Hochzeiten oder im Bereich Wohnen. Das neue Projekt sei „ein riesiges Abenteuer“ für den gebürtigen Kölner.

Zum Auftakt ist „Haus des Jahres: Deutschland“ am heutigen Mittwoch, 7. Oktober, in Doppelfolge ab 20.15 Uhr auf Home & Garden TV, kurz HGTV, zu sehen, die zehn weiteren Episoden folgen dann immer mittwochs um 21.15 Uhr.