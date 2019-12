„Helene Fischer-Show“ zu Weihnachten im ZDF

Die Schlagersängerin zelebriert und singt am Ersten Weihnachtsfeiertag mit vielen nationalen und internationalen Gästen.

In der 180-minütigen „Helene Fischer-Show“, die das ZDF am ersten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr ausstrahlt, erwartet die Zuschauer ein abwechslungsreiches Programm aus viel Musik und Artistik, Duetten und besonderen Inszenierungen. Helene Fischer hat sich rar gemacht in den letzten Monaten und sich eine Auszeit gegönnt. Umso mehr freuen sich deshalb ihre Fans auf die neuste und mittlerweile siebte Ausgabe ihrer ZDF-Show.

Die Entertainerin hat zahlreiche nationale und internationale Musikgäste in die Düsseldorfer Messehalle eingeladen. Angekündigt haben sich Engelbert Humperdinck, „Backstreet Boy“ Nick Carter, die Schlagersänger Roland Kaiser und Howard Carpendale, Josh Groban, Andreas Gabalier, Mark Forster, Michelle Hunziker, Freya Ridings, die Comedians Bülent Ceylan, Martina Hill und Ralf Schmitz, Sängerin Oonagh, das Musical-Ensemble der „Päpstin“, der Chor „Gregorian“, „Crossed Swords Pipes & Drums“ aus Schottland, die 20er-Jahre-Show „Berlin Berlin“ sowie aus dem Libanon die Tanzformation „Mayyas“. Eine besondere Inszenierung soll von Thomas Gottschalk, Heinz Hoenig und Mark Keller kommen, die gemeinsam mit Helene Fischer das Musical „My Fair Lady“ interpretieren werden.