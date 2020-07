„Henssler vs. Mälzer“-Special eröffnet nächste „Grill den Henssler“-Staffel

Anzeige

Die Sommerstaffel von „Grill den Henssler“ bietet gleich zu Beginn ein Duell der TV-Köche. Aber auch andere Stars sind mit von der Partie.

In der „Grill den Henssler“ Auftakt-Folge treten die zwei Ego-Raubeine Steffen Henssler und Tim Mälzer am 2. August im direkten Koch-Battle gegeneinander an. Moderiert wird die sechsteilige Sommer-Staffel wieder von Laura Wontorra. Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach geben das Jury-Trio.

Aktuell steht es zwischen den beiden TV-Kochkoryphähen unentschieden: Während Mälzer vor zwei Jahren gegen Henssler verlor, musste sich Henssler in diesem Jahr bei „Kitchen Impossible“ geschlagen geben.

In den fünf weiteren Folgen der Sommerstaffel treten unter anderem Influencerin Dagi Bee, Schlager-Star Vanessa Mai, Sängerin Sarah Lombardi und Dauer-Rivale Detlef Steves gegen Steffen Henssler an. Auch die Schauspieler André Dietz und Hardy Krüger Jr., „Hundeprofi“ Martin Rütter, die „Let’s Dance“-Juroren Motsi Mabuse und Jorge González sowie die Comedians Markus Krebs und Chris Tall wollen den Kochwettkampf gewinnen.

Außerdem gibt es noch ein Wiedersehen: Mit Annie Hoffmann tritt auch eine ehemalige „Grill den Henssler“-Moderatorin gegen den Profikoch an. Los geht es ab 2. August immer sonntags, um 20.15 Uhr, auf Vox. Auf TV Now stehen die Sendungen jeweils drei Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.