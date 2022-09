„Herz an Bord“: Wayne Carpendale moderiert neue Datingshow

Anzeige

Vier Frauen suchen in „Herz an Bord“ die große Liebe. Die neue Vox-Primetime-Show wird von Wayne Carpendale moderiert und derzeit an Bord der AIDACosma im Mittelmeer gedreht.

Wayne Carpendale (45) wird die liebessuchenden Frauen auf ihrer achttägigen Reise begleiten, teilte RTL Deutschland mit. Neben seiner Rolle als Moderator soll er auch hier und da an Bord als Amor fungieren.

Carpendale kommentiert: „Wir schicken unsere Singles in entspanntester Urlaubsstimmung in den schönsten Städten Europas auf traumhafte und spektakuläre Dates. Ich bin dabei so ’ne Mischung aus Schiffssteward, Busenfreundin, Reiseführer und lebendige Tinder-App.“

In jeder Folge von „Herz an Bord – frisch verliebt auf hoher See“ müssen sich die Frauen laut RTL jeweils zwischen zwei Männern entscheiden: Mit wem treten sie die nächste Etappe der Schiffsreise an und wer muss von Bord gehen? Wer lässt ihr Herz höherschlagen, der bisherige Reisebegleiter oder die neue Versuchung? Eine Ausstrahlung ist für nächstes Jahr bei Vox geplant.

Text: RTL Deutschland/ Redaktion: JN