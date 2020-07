Heute Abend drei Free TV-Premieren

Anzeige

Im ARD-Sommerkino bespricht ein Buchklub „Fifty Shades of Grey“, während es bei anderen Sendern, unter anderem mit Al Pacino, noch ein gutes Stück brutaler zugeht.

Gleich drei Filme feiern heute Abend Free TV-Premiere in Deutschland: „Book Club – Das Beste kommt noch“ in der ARD, „Hangman – Spiel mit dem Tod“ im ZDF und „Eyewitness“ bei Tele 5. Während der Sommerkino-Film im Ersten eher das Herz anspricht, sind die Thriller auf den anderen Kanälen nichts für schwache Nerven. Der Film im ZDF gehört auch passenderweise zur Filmreihe „Montagskino Adrenalin“. Trailer hier.

„Book Club – Das Beste kommt noch“ (20.15 Uhr, ARD)

Vier weibliche Hollywoodlegenden zeigen in der romantischen Best Ager-Komödie, dass es auch jenseits der 60 einiges zu erleben gibt: Jane Fonda findet als unabhängige Powerfrau endlich zur Liebe ihres Lebens, Diane Keaton fängt eine leidenschaftliche Romanze an, Candice Bergen stürzt sich in ein erotisches Abenteuer und Mary Steenburgen glaubt an einen zweiten Frühling in ihrem Eheleben. Mit Esprit, Humor und Selbstironie laufen die preisgekrönten Schauspielerinnen zu Höchstform auf. Auch die männlichen Rollen sind mit Don Johnson und Andy Garcia überaus hochkarätig besetzt.

„Eyewitness“ (22.05 Uhr, Tele 5)

Eine sportliche Rafting-Tour in der Abgeschiedenheit der Wildnis, nur zu zweit auf dem Fluss: Dieses Abenteuer für ein Wochenende haben Mutter Sharon und Tochter Cassie geplant. Doch dann begegnen die zwei Frauen drei aus dem Gefängnis ausgebrochenen Sträflingen. Ein Abenteuertrip wird zur Reise in menschliche Abgründe.

„Hangman – Spiel mit dem Tod“ (22.15 Uhr, ZDF)

Der pensionierte Polizist Ray Archer (Al Pacino) will mit seinem Ex-Kollegen Will Ruiney (Karl Urban) einen Serienkiller zur Strecke bringen. Dazu müssen sie sich auf ein makaberes Spiel einlassen. Der Mörder hinterlässt nämlich an den Tatorten einzelne Buchstaben als Hinweise, genau wie im Spiel Galgenmann. Für die Polizisten beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit, bei dem sie zunehmend selbst ins Visier des Killers geraten. Trailer hier.