Heute Abschluss der Clint-Eastwood-Reihe bei 3sat

Kurz vor Clint Eastwoods 90. bringt 3sat Film-Reihe zu Ehren des Jubilars mit „Die Letzten beißen die Hunde“ zum Anschluss.

Der US-Spielfilm von 1973 läuft heute Abend um 22.25 Uhr. In der im Originaltitel „Thunderbolt and Lightfoot“ lautenden Gangsterkomödie brilliert Eastwood an der Seite von Jeff Bridges. Regie führte Michael Cimino.

Am 31. Mai, also übermorgen, wird die Regie- und Schauspiel-Legende dann schließlich 90 Jahre alt. Der nimmermüde Eastwood wird aber wohl trotzdem sobald nicht aufhören Filme zu machen. Zuletzt war er als Regisseur und Produzent an dem Film „Der Fall Richard Jewell“ tätig, der erst im vergangenen Dezember Premiere feierte.