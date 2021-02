Heute deutsche TV-Premiere der 2. Staffel „Europa von oben“

Anzeige

National Geographic präsentiert ab heute die zweite Staffel der Doku-Serie „Europa von oben“ als deutsche TV-Premiere.

In Staffel 2 blicken die Macher von „Europa von oben“ erneut aus der Vogelperspektive auf die Länder Europas und zeichnen aus luftigen Höhen ein filmisches Porträt unseres Heimatkontinents. Das Resultat sind atemberaubende Ausblicke und neue Einsichten. Die neuen Folgen nehmen die Zuschauer in jeweils einer Episode mit in die Türkei, nach Finnland, Frankreich, Schweden, Ungarn und Griechenland. Ein Flug über den Olymp lässt erahnen, warum der Berg einst als Göttersitz galt. In der Türkei nimmt die Serie einen Bau der Superlative ins Visier: Die Çanakkale-1915-Brücke soll die Dardanellen überspannen und wird nach ihrer Fertigstellung im Jahr 2022 die längste Hängebrücke der Welt sein.

Weitere Episoden führen in den Norden des Kontinents, nach Schweden und Finnland: Faszinierende Wikingersiedlungen und ein aus Holz erbauter Wolkenkratzer werden dank moderner Kameratechnik ebenso herangezoomt wie die gigantischen Eisbrecher, die im Packeis für freie Fahrrinnen sorgen. „Europa von oben“ rückt das Zusammenwirken von Tradition, Fortschritt und Natur in den Fokus und macht deutlich, wie das Europa und seine Regionen im Verlaufe der Jahrhunderte geprägt hat.

Staffel 1 auf Disney+ verfügbar

In der ersten Staffel von „Europa von oben“, die auf Disney+ verfügbar ist, geht es nach Deutschland, Italien, in die Niederlande, nach Polen, Spanien und Großbritannien. Ob gewaltige Schlösser in Polen, prunkvolle Kirchen in Spanien, Wolkenkratzer in Großbritannien oder das beeindruckende Volkswagenwerk in Wolfsburg – „Europa von oben“ demonstriert auch in der 1. Staffel die kulturelle und architektonische Vielfalt Europas in faszinierenden Bildern.

Sendetermine „Europa von oben“:

„Europa von oben“ Staffel 2 ist ab 7. Februar immer sonntags um 21.50 Uhr als deutsche TV-Premiere auf National Geographic zu sehen

Alle sechs Episoden von Staffel 2 sind im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar

Staffel 1 der Doku-Serie gibt es auf Disney+ zum Streamen

Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung