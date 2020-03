Heute DFB-Pokal-Auslosung mit neuer ARD-Expertin Almuth Schult

Die deutsche Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult wird neben den Ex-Profis Bastian Schweinsteiger und Thomas Broich bei der EM in diesem Sommer als TV-Expertin für die ARD arbeiten. Heute ist jedoch zunächst als Losfee im Einsatz.

Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Sonntag mit. „Ich hoffe, dass ich mit meinem Wissen um das Torhüterspiel das Team zur EURO 2020 bereichern kann“, wurde die 29 Jahre alte Welttorhüterin und Olympiasiegerin zitiert. Schult pausiert derzeit wegen ihrer Schwangerschaft und fehlt aktuell sowohl den deutschen Frauen beim Algarve-Cup als auch ihrem Verein VfL Wolfsburg in der Bundesliga.

Am heutigen Sonntag lost Schult ab 18 Uhr in der ARD-„Sportschau“ im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund die Halbfinal-Partien des DFB-Pokals aus.