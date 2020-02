Heute „Dunkirk“ als Free-TV-Premiere auf ProSieben

Der „Guardian“ nannte „Dunkirk“ Christopher Nolans bisher besten Film. Heute ist das Weltkriegsdrama zum ersten Mal im Free-TV zu sehen.

Christopher Nolan ist ein Meister auf dem Gebiet der Fiktion („Memento“, „Batman“, „Inception“). Mit „Dunkirk“ wechselte der Regisseur 2017 ins Historien-Metier.

Nolan macht keine halben Sachen bei der Verfilmung einer der größten Rettungsaktionen der Weltkriegsgeschichte. Im Mai 1940 sitzen über 300.000 britische Soldaten eingekesselt in der kleinen französischen Hafenstadt Dunkerque (engl. Dunkirk) fest und warten am Strand auf ihre Evakuierung – schutzlos und in ständiger Angst vor einer deutschen Offensive. Mit düsterer Kühlheit seziert Nolan die Schrecken des Krieges.

ProSieben zeigt „Dunkirk“ heute Abend um 20.15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.